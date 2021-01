© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se anche tu credi che questo governo sia totalmente inadeguato a gestire la nostra Nazione e la crisi che stiamo vivendo, allora sostieni la nostra proposta per una mozione di sfiducia". È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rilanciando sulla sua pagina Twitter la petizione online avviata ieri sera da Fratelli d'Italia per sostenere la mozione di sfiducia al governo Conte. (Com)