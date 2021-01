Milano: violano normativa su assembramenti, 7 persone multate dai carabiniei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, a Trezzo Sull'Adda nel milanese, i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato sette persone di età compresa tra i 54 e i 22 anni, residenti in quel centro e nei comuni limitrofi dopo averli sorpresi con materiale pirotecnico. I militari, nel transitare nella frazione di "Concesa", hanno udito l'esplosione di alcuni fuochi d'artificio. Raggiunto il luogo d'origine, localizzato all'esterno del cimitero, i carabinieri hanno identificato sette soggetti e ricostruito l'accaduto. Le persone fermate stavano assistendo in strada all'esplosione dei fuochi di libera vendita, accesi per festeggiare il compleanno di uno dei presenti. Per tutti, è stata applicata la prevista sanzione amministrativa per la trasgressione al divieto di assembramento e agli spostamenti non consentiti, alla luce dell'attuale normativa di contrasto al Covid-19. (Com)