Milano: il Comune chiede a MM studio di fattibilità per la gestione del patrimonio verde pubblico

- Valorizzare le infrastrutture verdi in linea con le politiche sulla transizione ambientale, assicurare un efficientamento della gestione e della manutenzione del verde pubblico ottimizzando i costi, perseguire una più efficiente ed efficace attività di presidio e controllo dei servizi erogati. Con questi obiettivi il Comune di Milano, attraverso una delibera di Giunta, ha affidato a MM S.p.A. l'incarico di verificare le condizioni di fattibilità per gestire 'in house' il patrimonio verde cittadino. Entro febbraio MM dovrà presentare una proposta tecnico-economica per la cura di 18.385.454 m² di aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale, comprensive di parchi di grandi dimensioni, giardini, aiuole, aiuole spartitraffico, alberi, 360 aree cani e 912 aree gioco. Come avviene oggi, il servizio di manutenzione dovrà comprendere non solo il verde in senso stretto ma anche la manutenzione delle attrezzature sportive, delle aree gioco, delle aree cani, dei percorsi, delle pavimentazioni, delle panchine, degli impianti di irrigazione e recinzioni. (segue) (Com)