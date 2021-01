Covid: Zingaretti visita ospedale Santo Spirito a Roma, quando sarà mio turno mi vaccinerò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, stamattina si è recato all'ospedale Santo Spirito di Roma per una visita agli ambulatori in occasione della campagna vaccinale contro il Covid-19 e ha reso noto che effettuerà il vaccino quando sarà il suo turno. "Anche oggi che è domenica un passaggio negli ambulatori per dire grazie agli operatori della sanità regionale che stanno andando avanti nella campagna vaccinale - ha detto Zingaretti -. Grazie perchè siamo tutte e tutti impegnati, con numeri nella nostra regione davvero ottimi. Anche io ho preso l'impegno e quando sarà il mio turno mi vaccinerò, anche se come ex paziente sono immune". (Rer)