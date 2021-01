Iran: tre persone giustiziate per terrorismo e altri reati nel sud-est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state giustiziate questa mattina nella provincia iraniana del Sistan-Beluchistan, nel sud-est del Paese. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, due dei tre erano stato condannati a morte per “attacchi terroristici”, mentre il terzo è stato ucciso in quanto “criminale armato”. Hassan Dehvari, uno dei tre uomini, è stato impiccato per aver pianificato di rapire cittadini iraniani, per aver effettuato attacchi dinamitardi in vari luoghi della città e della contea di Saravan, per aver ucciso ufficiali delle forze di sicurezza, e per aver partecipato al trasferimento dei membri di un gruppo terroristico da Saravan a Sarbaz, altra contea della stessa provincia. Elyas Qalandarzehi è stato condannato e giustiziato per aver “condotto atti terroristici e criminali” lanciando granate contro edifici residenziali e governativi a Saravan, per aver fatto saltare in aria un veicolo della polizia a Dezak, per essere stato coinvolto nella distruzione di infrastrutture elettriche presso il confine cittadino di Saravan, e per aver ucciso due cittadini. Dehvari e Qalandarzehi erano stati arrestati nell’aprile del 2014 per il possesso di armi ed esplosivi, ed erano accusati di avere legami con il gruppo jihadista e separatista sunnita Jaish al Adl (Esercito della giustizia), che Teheran considera un’organizzazione terroristica. Il terzo giustiziato, Omid Mahmoudzehi, è stato condannato alla pena capitale per aver compiuto reati come partecipazione a sequestri armati, furti a vari negozi di oro, coinvolgimento in rapine a mano armata contro abitazioni, negozi e stazioni di servizio, e per aver partecipato a omicidi volontari con armi da fuoco non autorizzate. (Res)