Milano: rapina impropria in un minimarket, arrestato 46enne

- Nella serata di ieri intorno alle 19 gli agenti della polizia di Milano hanno arrestato un uomo di 46 anni, di nazionalità senegalese, con precedenti penali, regolare sul territorio, per rapina impropria. Il fatto è accaduto in via Pierluigi da Palestrina, l'uomo dopo aver asportato merce dagli scaffali di un minimarket, per guadagnarsi la fuga ha prima strattonato e poi colpito con alcuni pugni l'addetto alla sicurezza del locale. Fermato da altre persone dello staff, il soggetto è stato arrestato per rapina impropria dagli agenti di polizia giunti sul posto. (Rem)