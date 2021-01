Difesa: capo di Stato maggiore tedesco, acquisizione droni da combattimento è necessaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo il capo di Stato maggiore, la questione del conflitto tra Azerbaigian e Amenia è comunque differente rispetto alla situazione tedesca: "Noi abbiamo urgente bisogno di migliorare le nostre capacità di difesa aerea", afferma Zorn, mentre in Nagorno-Karabakh sono stati utilizzati droni armati ad altissima quota, così come "droni commerciali" che trasportavano esplosivi. Certamente, questo impiego di mezzi comporta anche una minaccia crescente per le forze di terra in futuro, ha detto Zorn. “Abbiamo bisogno di sistemi difensivi che proteggano i nostri militari da tali attacchi. Dobbiamo colmare rapidamente questa lacuna di competenze”, ha detto il generale. La coalizione di governo da settimane sta discutendo sull'acquisto di droni armati per la Bundeswehr. L’Unione cristiano-democratica e l’Unione cristiano sociale (Cdu-Csu) sono favorevoli all’acquisto, mentre i vertici dell’Spd – dopo aver rinviato per anni tale decisione – a metà dicembre hanno fatto sapere di voler riaprire il dibattito sull’argomento. (Geb)