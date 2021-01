© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Fatto quotidiano, house-organ di palazzo Chigi, illustra il piano politico di Conte: sbarazzarsi di Renzi e Italia Viva. Conte smentirà? Che ci facciamo in un governo in cui il premier lavora per sbarazzarsi di una parte della maggioranza invece di dare risposte su sanità e Recovery?". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi.(Com)