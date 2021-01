Covid: Mulè (FI), governo non ha saputo organizzare e programmare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema endemico di questo governo è che alle parole non corrispondo i fatti, ma la colpa è invece di non aver saputo organizzare e programmare quanto di più vitale ci sia in tempo di pandemia: il piano di vaccinazione. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Numero dei contagi in aumento (che corrisponde al fallimento delle misure di contenimento), numero delle vittime tra i peggiori al mondo in relazione al numero di abitanti (che corrisponde all'incapacità di affrontare la seconda ondata annunciata), numero di vaccinazioni effettuate tra i più bassi di Europa (che corrisponde al fallimento totale e complessivo di un intero apparato di governo)”, ha detto. (Com)