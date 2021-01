India: prosegue la protesta contro riforma agricola, domani nuovo incontro con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono arrivate al 38mo giorno consecutivo le proteste organizzate contro la riforma agricola approvata lo scorso settembre dagli agricoltori indiani, che anche oggi si sono riuniti per esprimere il loro dissenso nella zona di Singhu, a nordovest del territorio di Delhi, che include la capitale Nuova Delhi. Da ieri, decine di agricoltori si sono accampati sotto una pioggia battente ai punti di confine del territorio e negli Stati vicini, minacciando di organizzare una marcia con i trattori fino a Nuova Delhi il prossimo 26 gennaio (festa nazionale) se le loro richieste di abrogare le leggi agricole e di stabilire una garanzia legale per il rispetto del prezzo minimo di sostegno (Msp) - fissato dal governo per gli acquisti diretti dagli agricoltori - non verranno ascoltate. I sindacati hanno inoltre detto che una campagna di due settimane chiamata "Desh Jagriti Abhiyan" (Campagna per il risveglio del Paese, ndr.) si terrà a livello nazionale dal 6 al 20 gennaio prossimi. La protesta di questo fine settimana cade prima del nuovo round di colloqui - avviati il primo dicembre - previsto domani, 4 gennaio, fra i sindacati ed il governo centrale.