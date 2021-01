India: prosegue la protesta contro riforma agricola, domani nuovo incontro con il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro dell'Unione per l'agricoltura Kailash Choudhary si era detto fiducioso che questo incontro avrebbe portato alla luce una soluzione e avrebbe anche concluso il movimento in corso. Ha sottolineato che le leggi erano a favore degli agricoltori aggiungendo che non dovrebbe esserci confusione sull'Msp. "Lo stesso primo ministro ha detto molte volte che la fornitura di vendita di raccolti con il Msp continuerà", ha detto il ministro. Finora si sono tenuti sei cicli di colloqui tra i sindacati degli agricoltori e il Centro. I primi cinque incontri sono rimasti inconcludenti. Tuttavia, durante la sesta tornata di riunioni che si è tenuta il 30 dicembre, il governo ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un’intesa su “due punti su quattro”, esito definito "positivo" dal ministro dell’Agricoltura Narendra Singh Tomar, mentre i sindacati hanno sottolineato che la principale richiesta di abrogazione della legge di settembre è rimasta senza risposta. Secondo il quotidiano “Hindustan Times”, per la prima volta i leader della protesta hanno pranzato assieme ai ministri del governo e hanno accettato il rinfresco offerto dall’esecutivo. L’incontro è durato circa quattro ore. (segue) (Inn)