Spagna: sondaggio, socialisti restano primo partito ma crescono consensi dei popolari

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) è ancora il primo per consensi, ma si registra anche una forte ascesa dei popolari dopo la rottura con Vox, la forza politica della destra nazionalista. È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla società Sigma Dos per conto del quotidiano “El Mundo”, secondo cui al momento i socialisti si attesterebbero al 27,9 per cento mantenendo pressoché invariato il risultato ottenuto poco più di un anno fa quando vinsero le elezioni con il 28 per cento. Tuttavia il Psoe non potrebbe contare sul forte distacco di quella tornata elettorale nei confronti del Partito popolare (Pp), che ora invece si attesterebbe al 25,2 per cento. Calano, invece, Unidas Podemos e Vox, espressione, rispettivamente, della sinistra e della destra nazionalista in Spagna. La forza di Pablo Iglesias segna un ribasso di due punti e si attesta al 10,8 per cento; mentre il partito di Santiago Abascal, nonostante un -1,6 per cento di preferenze, resta la terza forza del Paese con il 13,5 per cento. (segue) (Spm)