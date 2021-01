Spagna: sondaggio, socialisti restano primo partito ma crescono consensi dei popolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio di Sigma Dos tiene conto anche delle possibili coalizioni: i tre partiti di centrodestra e destra – Pp, Vox e Ciudadanos – otterrebbero il 46,3 per cento dei voti, superando l'alleanza di centrosinistra attualmente al governo – Psoe e Podemos – che si fermerebbe al 38,7 per cento. L’indagine, infatti, mostra che il 56,4 per cento degli intervistati valuta negativamente o molto negativamente le politiche adottate dal governo di coalizione rispetto al 32,6 per cento, ovvero uno su tre, che invece esprime un parere positivo. È giusto rimarcare, tuttavia, che la decisione del leader del Pp, Pablo Casado, di prendere le distanze da Vox ha favorito la crescita dei consensi dei popolari, una discriminante che – al momento – porrebbe dei problemi a qualsiasi potenziale alleanza. (Spm)