Francia: Martinez (Cgt) annuncia nuove manifestazioni sindacali entro fine gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Confederazione nazionale del lavoro (Cgt), Philippe Martinez, ha annunciato nuove mobilitazioni a fine gennaio nei settori dell’energia e dell’istruzione. Intervistato da “Le Journal du Dimanche”, Martinez ha lanciato un monito nei confronti del governo in merito alla "rabbia" che secondo lui anima il Paese dopo dieci mesi di crisi sanitaria provocata dalla pandemia di Covid-19. "Metto in guardia il governo: c'è molta rabbia per la situazione sociale e preoccupazione per la salute", ha affermato il leader sindacale. “Per questo motivo abbiamo già programmato delle manifestazioni entro la fine di gennaio: il 26 nel comparto dell'istruzione e il 28 in quello dell'energia, ma anche contro le chiusure dei cantieri e per salari migliori", ha aggiunto Martinez. Notando che l'opposizione alla legge contro la sicurezza globale ha provocato delle manifestazioni "importanti nonostante tutto", nonostante la situazione sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19, Martinez ha dichiarato che “quando i lavoratori sono determinati non c’è nulla di sbagliato”. (Frp)