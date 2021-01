Germania: export armi per oltre un miliardo di euro a Paesi impegnati in conflitti in Yemen e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale tedesco ha approvato esportazioni di armi per oltre un miliardo di euro nel 2020 verso diversi Paesi coinvolti nei conflitti in Yemen e Libia. È quanto si legge in una risposta ufficiale del ministero dell’Economia al rappresentante dei Verdi al Bundestag, Omid Nouripour, ricevuta dall’agenzia di stampa tedesca “Dpa”. Solo verso l'Egitto, sino al 17 dicembre, sono state consentite esportazioni di armi e attrezzature militari per un valore di 752 milioni di euro, si legge nella risposta ufficiale del dicastero tedesco. Importi maggiori sono stati consentiti anche per gli armamenti consegnati in Qatar (305,1 milioni di euro), Emirati Arabi Uniti (51,3 milioni di euro), Kuwait (23,4 milioni di euro) e Turchia (22,9 milioni di euro). Inoltre, sono state rilasciate autorizzazioni per la Giordania (1,7 milioni di euro) e il Bahrein (1,5 milioni di euro). Sommando tutte queste cifre si arriva a un ammontare complessivo di 1,16 miliardi di euro. Tutti i Paesi citati svolgono un ruolo in almeno uno dei due conflitti in Yemen e Libia. (segue) (Geb)