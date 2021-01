Germania: export armi per oltre un miliardo di euro a Paesi impegnati in conflitti in Yemen e Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su insistenza del Partito socialdemocratico (Spd), l’alleanza di governo aveva incluso nell'accordo di coalizione del 2018 una clausola sulle esportazioni di armi verso i Paesi coinvolti nella guerra dello Yemen. Di conseguenza, le consegne a tutti gli Stati coinvolti "direttamente" in questo conflitto dovrebbero essere state interrotte. A oggi, tuttavia, la decisione è stata pienamente attuata solo per quanto concerne l'Arabia Saudita, il Sudan – che è stato temporaneamente coinvolto nella guerra con truppe di terra –, e lo stesso Yemen. Secondo l’esponente dei Verdi Nouripour, quindi, "l'accordo di coalizione non vale la carta su cui è scritto". Il parlamentare si è anche lamentato del fatto che il governo tedesco avesse consentito la consegna di armi a Paesi che hanno infranto l'embargo sulle armi contro la Libia. "Ci sono spazi vuoti grandi come crateri lunari tra le parole e le azioni di questo governo federale", ha detto Nouripour. (Geb)