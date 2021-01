Egitto: nel 2020 ricavi Canale di Suez a 5,61 miliardi di dollari nonostante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli introiti del Canale di Suez hanno raggiunto nel 2020 i 5,61 miliardi di dollari, segnando il terzo fatturato più alto nella storia dell’importante via d’acqua. Lo riferisce in un comunicato il generale Osama Rabie, presidente dell’Autorità del Canale di Suez (Sca). Secondo Rabie, la performance del Canale l'anno scorso è stata elogiata da varie organizzazioni internazionali, su tutte il Consiglio marittimo baltico e internazionale (Bimco) e Sea Trade. “Nel 2020 i ricavi hanno toccato i 5,61 miliardi di dollari, la terza cifra più alta nella storia del Canale di Suez, il che attesta la resilienza e la professionalità delle autorità del Canale nel gestire le sfide provocate dal coronavirus”, ha detto Rabie. “I ricavi restano vicini a quelli del 2019, quando il Canale ha generato introiti per 5,8 miliardi di dollari, i più elevati della sua storia, nonostante le circostanze turbolente e le sfide senza precedenti, con il rallentamento del 10 per cento segnato dal commercio mondiale e la recessione economica globale del 4,4 per cento, per non parlare del calo dei prezzi del petrolio indotto dal coronavirus”, ha proseguito il presidente della Sca. Il numero di imbarcazioni transitate per il canale è calato leggermente a 18,829, rispetto alle 18.880 del 2019, e nel 2020 hanno percorso la via d’acqua 5.006 petroliere, nonostante il forte calo della domanda di prodotti petroliferi. Per mantenere i suoi successi, la Sca ha annunciato che per il 2021 manterrà i pedaggi invariati, per tutte le imbarcazioni. Per quanto riguarda i transiti non convenzionali, l’Autorità del canale l’anno scorso è riuscita a svolgere il pilotaggio da remoto della nave da crociera italiana Costa Diadema, colpita da casi di coronavirus. (Cae)