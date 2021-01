Regno Unito: sondaggio, conservatori in crisi ma anche i laburisti non avrebbero la maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio per Johnson di perdere il suo seggio a Uxbridge è indicativo della perdita di preferenze del Partito conservatore. Lo scorso anno Johnson ha ottenuto una clamorosa vittoria elettorale che gli ha consentito – anche se non senza fatica – di completare l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Tuttavia, archiviata la Brexit, su Johnson pesano le scelte adottate nella gestione della pandemia di Covid-19 che ha provocato la morte di oltre 74 mila persone nel Regno Unito, oltre causare duri contraccolpi all’economia nazionale. Quella condotta dal “The Times” e da Focaldata è la prima indagine dettagliata sulla percezione del pubblico della gestione da parte di Johnson dei colloqui sulla Brexit recentemente conclusi e della pandemia di Covid-19. Nonostante vari annunci sulla volontà di “salvare il Natale”, l’emergere di una nuova variante di coronavirus – più contagiosa ma non più letale – ha imposto l’adozione di nuove misure restrittive, in particolare a Londra e in altre zone dell’Inghilterra meridionale. (Rel)