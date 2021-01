Covid: Coldiretti, nuovo anno inizia con 4 milioni di italiani senza cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 inizia con circa quattro milioni di italiani costretti a chiedere sostegno per mangiare durante le festività di Natale e Capodanno. Lo si apprende da uno studio della Coldiretti, stando al quale tra le catene più deboli di indigenti figurano i bambini di età inferiore a 15 anni (il 21 per cento), quasi il nove per cento da anziani sopra i 65 anni e il tre per cento da persone senza fissa dimora. Ci sono poi coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalle limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi. La novità di quest’anno, prosegue la nota, riguarda il crescente impegno nei confronti degli altri di singoli, famiglie, aziende pubbliche e private, enti ed associazioni non ufficialmente dedicate alla solidarietà. Quasi quattro italiani su dieci hanno infatti dichiarato di partecipare a iniziative di solidarietà per aiutare chi ha più bisogno: a beneficiarne sono soprattutto quei nuclei di nuovi poveri "invisibili" che, proprio a causa del repentino peggioramento della propria condizione economica, non sono stati ancora integrati nei circuiti "consolidati" dell'assistenza. "Con la spesa sospesa abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche", ha spiegato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. (Com)