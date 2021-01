Francia: fonti stampa, Macron infastidito da lentezza campagna di vaccinazione anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Francia deve vincere questa guerra", avrebbe aggiunto Macron, secondo quanto riportato dal “Journal du Dimanche”. Il capo dello Stato francese auspica, in particolare, che tutti i medici che desiderano poter essere vaccinati il più rapidamente possibile diano l'esempio ai loro pazienti. Definendo nuovamente con la parola "guerra" la crisi sanitaria, il capo dello Stato ha affermato che la Francia "possa e debba vincere. E vincerà". In un'intervista rilasciata ieri a "Le Parisien", il portavoce del governo, Gabriel Attal ha ribadito l'intenzione dell'esecutivo di accelerare il ritmo delle vaccinazioni in Francia. "Da questo fine settimana inizieremo a vaccinare gli operatori sanitari over 50, inizialmente previsto per febbraio", ha assicurato il portavoce del governo. Le vaccinazioni su questa categoria professionale, peraltro, sono iniziate venerdì nelle strutture sanitarie dell'Ile-de-France. (Frp)