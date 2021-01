Iraq: oggi a Baghdad manifestazioni per anniversario assassinio Soleimani e Al Muhandis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miliziani delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), coalizione irachena di milizie a maggioranza sciita, manifestano oggi nel centro della capitale Baghdad per commemorare la morte – avvenuta esattamente un anno fa – del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, e del vice-comandante delle Pmu, Abu Mahdi al Muhandis, uccisi il 3 gennaio 2020 in un raid statunitense presso l’aeroporto internazionale della capitale irachena. Le manifestazioni di oggi suscitano timori per la sicurezza della capitale, dopo che nei mesi scorsi gruppi sciiti non identificati hanno effettuato vari attacchi missilistici contro l’ambasciata statunitense, l’ultimo dei quali è avvenuto nella serata del 20 dicembre 2020. Mentre varie milizie sciite non hanno smesso di rivolgere minacce agli Usa e ai loro “interessi” nel Paese, le forze dell’Iraq hanno rafforzato nei giorni scorsi le misure di sicurezza in quartieri e zone sensibili della capitale, e in vari distretti confinanti, per prevenire eventuali attacchi, violenze e scontri. (segue) (Res)