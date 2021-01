Roma: controlli anti Covid, 4 attività commerciali chiuse e sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro attività commerciali a Roma sono state chiuse temporaneamente dai carabinieri nell'ambito dei controlli sul rispetto delle norme anticovid. Decine le persone sanzionate. Il primo negozio chiuso per un giorno è in via Arezzo, zona Parioli: il gestore di un punto vendita alimentari, un bengalese di 29 anni, non aveva esposto il numero massimo dei clienti ammissibili nel locale e non aveva messo a disposizione degli stessi il gel igienizzante. Per questo è stato anche multato. Poco distante, in via Valsolda, un barbiere 32enne romano, aveva ben 5 clienti in attesa del loro turno, due dei quali senza mascherina, ma per gli spazi del locale poteva ospitare contemporaneamente solo due persone. Chiuso per un giorno l'esercizio, mentre le sanzioni hanno riguardato sia il titolare che i clienti senza mascherina. (segue) (Rer)