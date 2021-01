Libia: Algeria ed Egitto decidono di rafforzare coordinamento per la sicurezza nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, e l’omologo dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, hanno concordato di intensificare nei prossimi mesi il coordinamento congiunto fra i due Paesi, allo scopo di ristabilire la sicurezza e la stabilità della Libia. Ciò è avvenuto durante una conversazione telefonica tra i due capi di Stato, durante la quale Al Sisi si è congratulato con l’omologo algerino per la recente guarigione dal Covid-19. I due si sono soffermati in particolare sulla situazione libica: Al Sisi, riferisce il portavoce della presidenza egiziana, ha presentato i continui sforzi compiuti dall’Egitto nel quadro del processo politico per la risoluzione della crisi in Libia. Da parte sua, Tebboune ha inoltre affermato i forti legami esistenti tra Algeri e Il Cairo a livello ufficiale e popolare, elogiando gli sforzi dell'Egitto relativamente a varie questioni, e il suo “cruciale ruolo politico” a livello regionale e internazionale. Le parti hanno anche discusso dei mezzi per potenziare la cooperazione bilaterale, e per combattere la pandemia di Covid-19. (Lit)