India: approvato l'uso di emergenza dei vaccini AstraZeneca e Covaxin

- L'autorità indiana di regolamentazione dei farmaci (Central Drugs Standards Control Organisation (Cdsco) ha raccomandato ufficialmente per l'uso di emergenza due vaccini, il primo sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford, l'altro (Covaxin) dalla società locale Bharat Biotech e da un istituto statale. Lo ha dichiarato il controllore generale della Cdsco, Venugopal G. Somani, nel corso della conferenza stampa convocata oggi per confermare il parere positivo espresso ieri dagli esperti dell'Authority. Somani ha detto che l'efficacia complessiva del vaccino AstraZeneca/Oxford è stata del 70,42 per cento e che il Covaxin è "sicuro e fornisce una risposta immunitaria robusta". Il vaccino indiano, ha detto, è stato approvato "nell'interesse pubblico come precauzione abbondante, in modalità di sperimentazione clinica, per avere più opzioni per le vaccinazioni, soprattutto in caso di infezione da ceppi mutanti". Covaxin verrà quindi somministrato in condizioni più rigorose. (segue) (Res)