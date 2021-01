India: approvato l'uso di emergenza dei vaccini AstraZeneca e Covaxin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il controllore capo ha quindi spiegato che anche il vaccino di Oxford che verrà prodotto localmente dal Serum Institue of India verrà etichettato come Covishield. Entrambi i vaccini saranno somministrati in due dosi e conservati a 2-8 gradi Celsius (da 36 a 48 gradi Fahrenheit), con intervalli che secondo gli esperti dovrebbero fissarsi a quattro settimane fra le due iniezioni. L'approvazione di entrambi i vaccini mette per il momento a tacere una polemica che si era sollevata nel Paese sulla presunta preferenza di un vaccino straniero rispetto a quello locale, argomento avanzato da un parlamentare del partito nazionalista del premier Narendra Modi. Quest'ultimo ha espresso soddisfazione per le conferme dell'Authority. "Sapere che i due vaccini che hanno ricevuto l'approvazione per l'uso di emergenza sono prodotti in India renderebbe orgoglioso qualsiasi indiano!" ha scritto Modi su Twitter, definendolo un segno di un Paese "autosufficiente". (segue) (Res)