India: approvato l'uso di emergenza dei vaccini AstraZeneca e Covaxin (3)

- Nel frattempo il governo indiano ha organizzato delle esercitazioni a livello nazionale prima di avviare quella che sarà una delle campagne di vaccinazione al Covid-19 più grandi al mondo. Ieri, ha riferito ai media locali il ministro della Sanità Harsh Vardhan, un totale di 25 operatori sanitari ha ricevuto vaccini fittizi nei diversi centri in cui verrà effettuata la profilassi. Per il ministro Vardhan, l'esercitazione aiuterà a strutturare le competenze degli operatori sanitari "in modo che l'imminente campagna di vaccinazione possa procedere senza alcun problema tecnico". Vardhan ha quindi invitato a contestare le "voci fuorvianti" che potrebbero spaventare le persone e spingerle a non farsi vaccinare. Secondo le autorità, ora che l'autorizzazione è stata concessa, le prime dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca nel Paese potrebbero essere somministrate già dalla prossima settimana. Le autorità dell'India, Paese in cui vivono 1,3 miliardi di persone e che con oltre 10,2 milioni di infezioni ha il secondo maggior numero di casi di pandemia al mondo, intendono inoculare il vaccino fino a 300 milioni di abitanti entro la metà dell'anno. (Res)