Spagna: Iceta (Psc) su elezioni catalane, cittadini chiedono di parlare di pandemia ed economia

- I cittadini catalani vogliono che si parli di più di pandemia, ripresa economica e protezione sociale. Lo ha detto in un’intervista a “El Pais”, Miquel Iceta, segretario del Partito socialista catalano (Psc) e da molti indicato come potenziale candidato alle elezioni catalane del prossimo 14 febbraio sino alla nomina “a sorpresa” del ministro della Salute, Salvador Illa. “Il profilo di Salvador si adatta molto bene a questo dibattito. La Catalogna nell’ultimo periodo è andata di male in peggio”, ha detto Iceta ricordando gli avvicendamenti fra Carles Puigdemont e Quim Torra. “Illa arriverà e saprà gestire nel migliore dei modi i 46 miliardi di euro di budget”, ha aggiunto Iceta, secondo cui il candidato socialista “guarderà prima ai beni comuni”. “Siamo diventati troppo abituati nel dibattito politico a dire ‘con questo sì’ e ‘con questo no’, invece di pensare al pragmatismo. Vogliamo creare un consenso che sia il più ampio possibile”, ha aggiunto il segretario del Psc. (segue) (Spm)