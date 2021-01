Spagna: Iceta (Psc) su elezioni catalane, cittadini chiedono di parlare di pandemia ed economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iceta ha anche respinto tutte le indiscrezioni relative a dei dissidi con il premier, Pedro Sanchez, sulla candidatura di Illa. “Tutto è iniziato alla fine di luglio, quando i sondaggi mostravano un po' di luci e ombre sulla mia candidatura”, ha spiegato il politico catalano. Iceta, quindi, durante un incontro con il premier ha espresso i suoi dubbi sulla propria candidatura e Sanchez si sarebbe mostrato pienamente d'accordo. “Sanchez si è comportato come un amico”, ha detto Iceta, spiegando che la scelta di Illa è stata ufficializzata solo alla fine dello scorso anno perché, prima di dicembre, non “sarebbe stato possibile speculare su un cambiamento al ministero della Salute”. Una posizione che, spiega il segretario del Psc, “aveva perfettamente senso, perché i bilanci non erano stati approvati e perché non avevamo la garanzia che la campagna di vaccinazione potesse iniziare. Ora alcuni elogiano la mia ‘generosità’, ma era mio dovere cedere il passo a Illa, perché ha più possibilità”. (Spm)