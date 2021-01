Mali: morti in un attentato altri due militari francesi della forza Barkhane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due militari della forza francese antijihadista Barkhane, di cui una donna, sono rimasti vittima in un attentato in Mali, a pochi giorni dall'attacco che lunedì scorso ha ucciso tre loro colleghi. Lo riferisce in un comunicato la presidenza francese, nel quale il capo dello Stato Emmanuel Macron rende omaggio alla memoria della sergente Yvonne Huynh e del brigadiere Loic Risser, morti dopo che il veicolo su cui si stavano muovendo ha colpito un ordigno artigianale sulla strada, facendolo esplodere. "Il Presidente della Repubblica rende omaggio alla memoria di questi soldati, morti per la Francia nell'esercizio del loro dovere. Condivide il dolore delle loro famiglie, dei loro cari e dei loro fratelli d'armi e assicura loro la gratitudine e la solidarietà della Nazione", si legge nella nota dell'Eliseo, in cui Macron ribadisce "la determinazione della Francia nella sua lotta al terrorismo". Lunedì 28 dicembre, tre militari della forza Barkhane sono morti in circostanze simili: l'attentato è stato rivendicato dal gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim), formazione jihadista affiliata ad Al Qaeda e attiva nel Sahel. (Res)