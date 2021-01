Maltempo: oggi allerta gialla sul Lazio, a Roma solo ieri cento interventi per alberi caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una giornata di maltempo a Roma e nel Lazio. Dalle prime ore di oggi e per le successive 36 ore la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per la quale si prevedono precipitazioni e rovesci temporaleschi. Nella sola giornata di ieri i vigili del fuoco nella Capitale hanno effettuato oltre cento interventi per cadute di alberi e rami dovute alle piogge e ai forti venti. A Fiumicino, in provincia di Roma, il maltempo ha causato la rottura di alcune funi che tenevano attraccata al Ponte 2 Giugno un'imbarcazione di 15 metri abbandonata da anni. La barca si è staccata ed ha investito il ponte mobile, che è stato interdetto al traffico. A Subiaco un gazebo esterno a una struttura sul Monte Livata è rimasto sommerso dalla neve e si è resa necessaria una messa in sicurezza dell'area. (Rer)