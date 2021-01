Recovery: Parente (Iv), serve concertazione seria con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per decidere sul Recovery plan e sul futuro del nostro Paese dopo la terribile pandemia, è indispensabile una concertazione seria con il sindacato, come negli anni '90, con il governo Ciampi". Lo scrive su Twitter la senatrice di Italia Viva e presidente della commissione Igiene e sanità di Palazzo Madama, Annamaria Parente, secondo cui "le proposte della Cisl e di Annamaria Furlan vanno nella direzione indicata da Italia viva nel merito e nel metodo”. (Com)