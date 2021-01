Covid: alle 9 di stamane già vaccinate quasi 80 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 9.15 di stamane erano già state somministrate quasi 80 mila dosi del vaccino Pfizer. Secondo quanto riporta il sito internet del ministero della Salute, sono infatti 79.146 le persone vaccinate in tutta Italia. A livello territoriale, il maggior numero di somministrazioni è stato registrato nel Lazio (16.752), seguito dal Veneto (11.119), e dal Piemonte (9.719). Le operazioni procedono invece più a rilento in Molise, dove sono state somministrate 50 dosi sulle 2.975 consegnate, pari all’1,7 per cento, e in Sardegna, dove la percentuale si assesta al 2,3 per cento. Entrando nel dettaglio, sono state vaccinate 46.709 donne e 32.437 uomini. Per quel che riguarda le fasce di età, 22.536 vaccinati hanno fra i 50 ed i 59 anni, e 18.303 fra i 40 ed i 49 anni. 110 invece ragazzi fra i 16 ed i 19 anni a cui è stata somministrata la dose. (Rin)