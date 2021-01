Infrastrutture: Egitto, Sudan ed Etiopia riprendono oggi colloqui per Diga della rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e dell’Irrigazione di Egitto, Sudan ed Etiopia riprenderanno oggi i colloqui sulle linee guida per il riempimento e le operazioni della Grande diga etiope della rinascita (Gerd), dopo un’interruzione durata quasi un mese. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Ahram”. L’interruzione nei colloqui è giunta dopo che il Sudan si è ritirato dai negoziati, patrocinati dall’Unione africana, accusando l’Etiopia di trasgredire il diritto internazionale ed eludere le trattative allo scopo di ostacolare il raggiungimento di un accordo vincolante sulla Gerd. La tensione è stata accresciuta da attacchi, avvenuti lungo il confine etiope, contro esercito e agricoltori sudanesi. Citando una “fonte sudanese affidabile” dell’agenzia di stampa “Suna”, il quotidiano egiziano afferma che “l’incontro discuterà della proposta del Sudan, volta a riattivare i negoziati garantendo un ruolo più importante agli esperti dell’Unione africana”, così da raggiungere un accordo legale vincolante sulla Gerd, che l’Etiopia ha cominciato a costruire sul Nilo azzurro dal 2011. Alla fine di novembre 2020, il Sudan ha deciso di non prendere parte all’ultimo incontro ministeriale trilaterale sulla Gerd, presentando obiezioni riguardo alla metodologia adottata per i negoziati e affermando che “il metodo seguito nei negoziati durante i round precedenti si è rivelato improduttivo”. Egitto e Sudan trattano da quasi un decennio con l’Etiopia, per raggiungere un accordo sulla diga. (Cae)