Norvegia: frana ad Ask, trovato il quinto cadavere

- Le squadre di soccorso norvegesi hanno trovato un quinto cadavere nella zona di Ask, a pochi chilometri dalla capitale Oslo, dove il 30 dicembre è avvenuta una frana. Secondo l'emittente televisiva statale “Nrk”, cinque persone rimangono disperse mentre le operazioni di ricerca continuano nel piccolo villaggio situato nei sobborghi del comune di Gjerdrum. Non sono stati rivelati i dettagli sull'identità della vittima trovata oggi. Con il ritrovamento del quinto cadavere, tuttavia, sono ancora cinque le persone disperse, incluso un nucleo familiare composto da madre, padre e figlio. La grande frana che avvenuta ad Ask ha provocato dieci feriti provocando l'evacuazione di circa 1.500 persone. (Sts)