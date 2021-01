Egitto-Sudan: Al Sisi ad Al Burhan, sostegno a Khartum a tutti i livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha confermato il “pieno sostegno” del suo Paese al Sudan, in tutti gli ambiti e a tutti i livelli. Lo riferisce un comunicato del portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Ciò giunge a seguito di una telefonata con il generale Abdel Fattah al Burhan, capo del Consiglio sovrano sudanese, tenutasi su iniziativa della parte egiziana. Rivolgendo ad Al Burhan i suoi auguri per la festa dell’indipendenza del Sudan, Al Sisi ha affermato il pieno sostegno al Paese africano in tutti i campi, sulla base dello stretto legame esistente fra la sicurezza nazionale dell’Egitto e quella del Sudan, e i legami storici che uniscono i due popoli della valle del Nilo. Da parte sua, Al Burhan ha espresso apprezzamento per il riavvicinamento a livello popolare e governativo tra Egitto e Sudan, e gli sforzi compiuti da ambo i lati per rafforzare la cooperazione congiunta tra i due Paesi. Al riguardo, Al Burhan ha anche elogiato “l’illimitato” sostegno egiziano, in vari forum, per preservare la sicurezza e la stabilità del Sudan. Al Sisi e Al Burhan hanno inoltre discusso degli aspetti della cooperazione bilaterale fra i due Paesi, e degli ultimi sviluppi nelle questioni regionali di interesse comune. Le parti hanno concordato di proseguire in tale contesto la loro consultazione intensiva e il loro coordinamento reciproco, nel prossimo periodo, nel comune interesse dei due Paesi e dei loro popoli. (Cae)