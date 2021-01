Scuola: Vaia (Spallanzani), se non ci sono adeguati piani per rientro meglio evitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole dovrebbero riaprire giovedì prossimo ma "a mio giudizio sarebbe più prudente restare così. L'Epifania porta via le feste, non il virus". Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma in un'intervista al Corriere della Sera. Rispetto all'apertura "sono sempre stato" favorevole e "lo sono ancora", ha precisato Vaia. "Abbiamo bisogno di riconquistare più spazi sociali - ha aggiunto - ma la scuola deve riaprire in sicurezza. Per questo mi chiedo se le regioni italiane, come fortemente raccomandato dal Comitato tecnico scientifico, abbiano potenziato il piano dei trasporti adeguandolo alle esigenze della popolazione scolastica. E le scuola hanno aumentato gli spazi, hanno scaglionato gli ingressi? Se le risposte sono sì allora siamo sereni. E se invece sono no, sarebbe meglio rimanere così". (Rer)