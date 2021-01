Covid: Vaia (Spallanzani), effetti campagna vaccinale si vedranno a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i contagi da Covid continuassero ad aumentare in Italia "sarebbe una battuta d'arresto per la campagna vaccinale appena avviata. Una campagna i cui effetti si inizieranno a vedere a febbraio". Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma in un'intervista al Corriere della Sera. "Dopo gli operatori sanitari" i vaccini riguarderanno "gli anziani, i disabili e i soggetti fragili - ha aggiunto -. Ma stiamo riflettendo su una campagna specifica per quelle categorie che hanno un ruolo importante a livello sociale e che sono a rischio per i contatti che hanno, come forze dell'ordine e operatori dei media". (Rer)