Libano: Del Col (Unifil), nel 2021 necessaria ancora più determinazione per svolgere mandato (2)

- “Come operazione di pace dell’Onu abbiamo fatto il massimo per realizzare il mandato della missione, ma l’assenza di ostilità negli ultimi 14 anni non deve condurci all’autocompiacimento. Nel 2021 dobbiamo vedere maggiore determinazione da parte di tutti noi, Unifil e le parti coinvolte, come strumento necessario per progredire verso la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu. L’adozione, nell’agosto 2020, della risoluzione 2539 del Consiglio di sicurezza, che rinnova per un anno il mandato di Unifil, ha dimostrato l’unanime sostegno del Consiglio al lavoro di Unifil, e rafforza la nostra determinazione a perseguire la nostra missione con rinnovato vigore”, aggiunge il generale. “Nonostante le sfide dell’anno passato, abbiamo avuto anche alcuni segnali di speranza. I nuovi sviluppi nel sud del Libano sono promettenti. Dobbiamo guardare avanti e fare ulteriori passi per segnare la Blue line e stabilizzare le aree contese, come importante misura di de-escalation. L’impegno delle parti è di cruciale importanza. Il nostro successo dipenderà dalla continua collaborazione e dal sostegno delle parti, e dal trovare accordi di sicurezza accettabili per tutti, allo scopo di ridurre potenziali tensioni e fraintendimenti”, prosegue il messaggio. “Continueremo a sostenere e compiere tutti i nostri sforzi per aumentare la capacità dei nostri partner strategici, le Forze armate libanesi (Laf), nel Libano meridionale, per terra e per mare. Il continuo sostegno della comunità internazionale alle Laf, come sola e legittima forza di sicurezza, è un fattore cruciale per preservare la pace e la sicurezza nel sud del Libano. Nel 2021, continuiamo a costruire sulla base dei progressi fatti, insieme”, conclude Del Col. (Res)