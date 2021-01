Pakistan: rapiti e uccisi 11 minatori sciiti di minoranza hazara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati hanno rapito e ucciso un gruppo di 11 minatori sciiti appartenenti alla minoranza hazara nel Baluchistan, provincia del Pakistan sudoccidentale. Lo ha riferito oggi il funzionario pakistano Moazzam Ali Jatoi, membro delle forze paramilitari del Baluchistan (Levies Force), spiegando che l'attacco è avvenuto vicino al giacimento di carbone di Machh, situato circa 48 chilometri a est del capoluogo provinciale Quetta. Jatoi ha detto che uomini armati hanno sequestrato i minatori portandoli sulle montagne vicine, dove li hanno uccisi a colpi di arma da fuoco. Sei minatori sono morti sul colpo mentre cinque altri, gravemente feriti, sono morti mentre venivano trasferiti in ospedale. Come riferisce "Channel News Asia", nessun gruppo ha rivendicato ancora la responsabilità dell'attacco. Da tempo, tuttavia, l'organizzazione estremista sunnita Lashker-e-Jhangvi ha preso di mira la minoranza hazara in Baluchistan. Le autorità hanno avviato le ricerche per trovare i responsabili e truppe di sicurezza sono state disposte nella zona. (Inn)