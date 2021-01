Business news: Emirati, Dubai approva bilancio 2021, in calo rispetto all’anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid Al Maktum, ha approvato il nuovo bilancio dell’emirato per il 2021, che ammonta a circa 57,1 miliardi di dirham emiratini (15,55 miliardi di dollari). Il nuovo bilancio è inferiore nella misura del 6 per cento a quello approvato alla fine dell’anno scorso, che ammontava complessivamente a 66,4 miliardi di dirham (18,8 miliardi di dollari). Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il governo di Dubai si attende ricavi generali per 52 miliardi e 314 milioni di dirham (14,25 miliardi di dollari). Gli introiti non fiscali rappresentano il 59 per cento dei ricavi totali attesi, quelli fiscali il 31 per cento, quelli provenienti da investimenti governativi il 6 per cento. Salari e stipendi rappresenteranno il 35 per cento totale delle spese del governo, contro il 26 per cento di stanziamenti per donazioni e sostegno. (Res)