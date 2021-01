Business news: Algeria, ministro Industria, produzione automobili è priorità per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Industria algerino, Ferhat Ait Ali, ha presentato chiarimenti riguardo a controversie sorte di recente relativamente al mercato delle automobili, che a suo dire non rappresenta “una priorità per l’Algeria”, mentre lo è al contrario l’instaurazione di una vera e propria industria automobilistica. Nel corso di un’intervista radiofonica, il ministro algerino ha detto che il suo dicastero ha ricevuto richieste da parte di 180 potenziali agenti che desiderano entrare nelle attività di importazione e produzione di automobili, anche se alcune di queste non sono conformi alle condizioni richieste. Secondo il ministro, sono attualmente in corso colloqui con la Germania, per quanto riguarda l’invio di industrie per la produzione di veicoli turistici, mentre stanno avendo luogo anche contatti con altri produttori internazionali, di cui tuttavia non ha fatto il nome. Il blocco delle importazioni, ha aggiunto il ministro, ha permesso allo Stato di risparmiare quest’anno circa 3 miliardi di dollari, oltre a ulteriori 500 milioni originariamente stanziati per acquistare pezzi di ricambio. (Ala)