Business news: Egitto, Banca europea investimenti, firmato accordo da 1,12 miliardi di euro per espansione metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e l'Egitto hanno firmato un accordo da 1,12 miliardi di euro per sostenere gli investimenti nella riabilitazione e nell'espansione dei sistemi di metropolitana e tram ad Alessandria e al Cairo. Il finanziamento della Bei contribuirà ad aumentare la disponibilità e migliorare la qualità dei sistemi di trasporto pubblico nelle due città in cui vive e lavora il 30-35 per cento della popolazione del Paese. Questa nuova operazione è in linea con gli obiettivi di azione per il clima della Banca europea e viene a sostegno delle priorità nazionali del governo, si legge in un comunicato stampa della Bei. Il finanziamento della Bei sosterrà tre grandi progetti nel settore. Il primo investimento sosterrà la riabilitazione e l'ampliamento dell'attuale linea del tram El-Raml, estesa 13,8 chilometri, ad Alessandria. Il secondo sosterrà la riabilitazione e l'ammodernamento di una ferrovia urbana ad Alessandria di 22 chilometri, trasformandola in una metropolitana ad alta frequenza "Abu Qir Metro". Il terzo progetto sosterrà la riabilitazione della linea 2 della metropolitana del Cairo, lunga 23 chilometri, in funzione da 23 anni, e che richiede urgenti aggiornamenti dei suoi sistemi elettrici e meccanici. Il contratto di finanziamento della Bei prevede una prima tranche da 600 milioni, mentre la seconda tranche da 528 milioni sarà firmata all'inizio del prossimo anno. La struttura dello strumento Bei consente al governo egiziano di garantire i finanziamenti necessari per progetti di trasporto urbano su larga scala a condizioni finanziarie competitive previste dal mandato di prestito esterno dell'Unione europea (2014-2020). L’accordo è stato firmato alla presenza della ministra della Cooperazione internazionale egiziana, Rania al Mashat, e della direttrice per le operazioni del vicinato della Bei, Flavia Palanza. La ministra ha sottolineato il valore del partenariato strategico tra Bei ed Egitto nel settore della cooperazione allo sviluppo, con investimenti del valore di 10,6 miliardi di euro che integrano aspetti sociali, economici e ambientali. Il ministero della Cooperazione internazionale ha organizzato una piattaforma multi-stakeholder a luglio per migliorare il coordinamento tra la Bei, il dicastero dei Trasporti e il settore privato, ha annunciato Al Mashat. (Cae)