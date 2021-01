Business news: Costa d'Avorio, tasso di inflazione al 2,4 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un livello del 2,4 per cento registrato a novembre, il tasso di inflazione annuo della Costa d'Avorio rimane al di sotto della soglia comunitaria dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (Uemoa), che lo fissa al 3 per cento. Lo dicono i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ins), in base ai quali, tuttavia, il tasso di inflazione appare in costante aumento da almeno sei mesi. Dall'1,5 per cento registrato maggio scorso, infatti, si è passati ad un livello dell'1,6 (giugno), 1,8 (luglio), 2 (agosto), 2,1 (settembre) e 2,3 (ottobre) per cento. Per quanto riguarda il mese di novembre, l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ihpc) ha registrato un calo dello 0,3 per cento da ottobre a novembre. “Questa diminuzione è attribuibile sia alle funzioni Food e bevande analcoliche (-1,2 per cento) sia alle funzioni Transport (-0,3 per cento), spiega l'Ins, per il quale inoltre le variazioni trimestrali e annuali dell'indice globale per il mese di novembre sono rispettivamente di più 0,2 per cento e più 1,7 per cento. (Res)