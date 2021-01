Business news: Burundi, governo annuncia creazione di una nuova compagnia aerea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Burundi ha annunciato il suo piano per creare una nuova compagnia aerea nazionale, dopo l'interruzione delle attività di Air Burundi nel 2009. Secondo quanto confermato a "Air Journal" dal ministro del Commercio, dei trasporti, dell'industria e del turismo, Immaculate Ndabaneze, la nuova compagnia nascerà dalla fusione della precedente Air Burundi e della società di gestione degli scali pubblici, Sobugea; lo Stato burundese controllerà il 92 per cento della nuova compagnia nazionale, che avrà sede a Bujumbura con un hub all'aeroporto di Ndadaye, mentre la Burundi Insurance Company (Socabu) deterrà una quota del 4 per cento. La compagnia aerea belga SN Brussels, infine, deterrà una partecipazione del restante 4 per cento. I primi voli decolleranno dall'ex capitale Bujumbura il prossimo anno. (Res)