Business news: Africa, in vigore dal 1 gennaio l’Area di libero scambio continentale

- È entrato in vigore ufficialmente il 1 gennaio l’accordo che istituisce l’Area di libero scambio continentale africana (Cfta), la più grande zona di libero scambio dalla creazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), coinvolgendo 1,2 miliardi di persone in tutto il continente per un Prodotto interno lordo (Pil) stimato in 2.500 miliardi di dollari. L’accordo, firmato 21 marzo 2018 a Kigali, in Ruanda, sarebbe dovuto entrare in vigore nel luglio scorso ma è stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19. Per entrare in vigore l’accordo necessitava la ratifica di almeno 44 Paesi africani (dei 54 complessivi) e, ad oggi, l’unico Paese a non averlo ancora firmato è l’Eritrea, mentre 20 Paesi, tra cui Tanzania, Burundi e Sud Sudan, lo hanno firmato ma non ratificato. L’ultimo Paese in ordine di tempo a ratificare l’accordo è stata la Nigeria, prima economia del continente, che per mesi è stata assai scettica sull’efficacia della Cfta, temendo che l’accordo potesse in qualche modo danneggiare la sua economia per lo più basata sugli introiti petroliferi. Il parlamento di Abuja ha ratificato l’accordo soltanto lo scorso 11 novembre, a meno di un mese dall'ultimo termine consentito, il 5 dicembre. (Res)