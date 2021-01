Libia: creato il nuovo Comitato consultivo del Foro di dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale ad interim del segretario generale dell’Onu in Libia, Stephanie Williams, ha annunciato la creazione del Comitato consultivo del Foro di dialogo politico libico, e ha espresso la sua gratitudine ai membri del Foro per la loro partecipazione costruttiva e attiva. Lo riferisce un comunicato della missione dell’Onu in Libia (Unsmil). Unsmil ha ricevuto dal Foro 28 candidature: “lodiamo l’entusiasmo dimostrato dai membri del Foro durante il processo di candidatura”, si legge. In linea con il principio-chiave di inclusività del Foro, la missione ha aumentato fino a 18 i membri del Comitato consultivo, per garantire ampia diversità geografica e politica e la partecipazione di donne, giovani e componenti culturali. Il mandato del Comitato sarà strettamente temporaneo, e la sua missione primaria sarà discutere di questioni eccezionali, legate alla selezione di un esecutivo unificato, e proporre raccomandazioni concrete e pratiche su cui la plenaria prenderà decisioni. "La data delle elezioni nazionali, fissate il 24 dicembre 2021, resta una condizione ineliminabile per Unsmil, un principio-guida e uno scopo irrinunciabile", conclude la nota. (Lit)