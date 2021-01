Credito: Sewing (Deutsche Bank), svolgeremo ruolo di primo piano nel sistema bancario europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank sta rafforzando la sua capacità finanziaria e sarà in grado di svolgere un ruolo di primo piano nel consolidamento del sistema bancario europeo. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’istituto di credito tedesco, Christian Sewing, in un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano “Die Welt”. "Continuiamo a ottenere risultati sempre migliori e quindi siamo in grado di soddisfare i criteri necessari per sederci al tavolo quando si tratta di un possibile consolidamento delle banche europee, e non solo come junior partner", ha detto Sewing. L’Ad è da tempo impegnato in un’attività che garantisca una crescita a lungo termine degli utili di Deutsche dopo anni in cui le prestazioni non sono state all’altezza della banca tedesca. Come affermato nel corso dell’intervista, il suo obiettivo è completare quest’inversione di tendenza entro il 2022. "Ogni trimestre in cui otteniamo dei successi ci rende più forti", ha detto l’Ad. (segue) (Geb)