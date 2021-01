Covid: 11.831 i nuovi positivi, continua la campagna di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11.831, a fronte di 67.174 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 rilevati dall'ultimo bollettino del ministero della Salute, mentre prosegue la campagna vaccinale con l'obiettivo di immunizzare la popolazione. Il rapporto fra test effettuati e nuovi casi si attesta al 17,6 per cento, in aumento rispetto alla rilevazione precedente. Il numero degli attualmente positivi è 577.062, in aumento di 2.295 unità. Si alleggerisce ulteriormente la pressione sulle strutture ospedaliere. Sono, infatti, 2.553 le persone ricoverate in terapia intensiva, 2 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Sono invece 22.948 le persone ricoverate con sintomi.Secondo quanto riportato dal ministero della Salute, a metà della giornata di ieri era stato somministrato il vaccino anti Covid della Pfizer a 46.030 persone. La campagna di vaccinazione di massa è iniziata lo scorso 28 dicembre in tutta Italia. Il maggior numero di vaccini somministrati si registra nel Lazio (9.526), in Veneto (6.041), in Piemonte (6.24) e Toscana (3.579). In Lombardia, dove fino ad ora è stato consegnato presso le strutture il maggior numero di dosi, ne sono state somministrate 2.171, pari al 2,7 per cento del totale. In Campania la percentuale arriva al 9,2 per cento, ovvero 3.111 vaccini somministrati.(Rin)