Arabia Saudita: Covid, riaperte le frontiere dopo chiusura temporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha rimosso oggi il blocco degli ingressi nel Paese, imposto a dicembre 2020 per contrastare la diffusione della variante del coronavirus particolarmente contagiosa individuata nel Regno Unito. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Interno di Riad. A partire dalle 11:00 (ora locale) sono stati autorizzati nuovamente gli ingressi in Arabia Saudita per via di terra, aria e mare; sono tuttavia ancora in vigore restrizioni, rivolte a cittadini sauditi e non. Ai cittadini non sauditi provenienti da Regno Unito, Sudafrica e altri Paesi dove la variante è stata individuata sarà richiesto di soggiornare per almeno 14 giorni fuori da quei paesi prima di entrare nel Regno, dove comunque potranno accedere solo dopo aver documentato l’esito negativo di un tampone molecolare per la diagnosi del Covid-19. Ai cittadini sauditi provenienti da Paesi dove la nuova variante si è diffusa sarà invece richiesto di isolarsi per 14 giorni sotto osservazione, e di eseguire il test diagnostico all’inizio e alla fine del periodo di isolamento. (Res)