Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, nella seconda parte della giornata possibili irregolari e temporanee schiarite, più probabili su zone nord-orientali. Precipitazioni deboli da sparse a diffuse nella prima parte della giornata, più probabili su prime Prealpi e pianura; al pomeriggio più isolate e occasionali. Neve oltre 600 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 1 e 6° C, massime tra 5 e 11°C, con i valori più elevati sui settori orientali. (Rem)